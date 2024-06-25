Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

'TERS BİLEŞENLİ BİR FAY'

Kayseri'nin mikro bölgelemesinin de devam ettiğinin altını çizen Koçbulut, "Diğer çalışmamız da Kayseri'nin güney tarafı olan Ecemiş Fayı'nı ilgilendiriyor. Onun da sonuçlarını belediyemiz ile yapacağız. Ayrıca Kayseri'nin mikro bölgelemesi de yapılıyor. Oradaki aktif faylar da yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek.