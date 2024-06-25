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Haberler Yaşam Kayseri'de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:18

Kayseri'de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

Kayseri'de diri fay hattı bulundu. Korkutan açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'den geldi. Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.

Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

Kayseri'deki Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı. 3 kurumun ortak yer analizi çalışmasıyla Kayseri'yle ilgili kritik bir sonuç çıkarıldı. Kentin Sarıoğlan ilçesinde diri bir fay tespit edildi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kahramanmaraş depremlerinin etkisi sürerken bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan depremler ile Kayseri deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. İşte Kayseri fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

6 ŞUBAT'TAKİ DEPREMLER SONRASI BAŞLADI

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydan gelen yıkıcı depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Deprem Master Planı Çalışmaları'nda aktif fay keşfedildi!

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Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmaları' sonucunda bölgede aktif bir fayın varlı ortaya çıkarıldı.

Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

'TERS BİLEŞENLİ BİR FAY'
Kayseri'nin mikro bölgelemesinin de devam ettiğinin altını çizen Koçbulut, "Diğer çalışmamız da Kayseri'nin güney tarafı olan Ecemiş Fayı'nı ilgilendiriyor. Onun da sonuçlarını belediyemiz ile yapacağız. Ayrıca Kayseri'nin mikro bölgelemesi de yapılıyor. Oradaki aktif faylar da yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek.

Kayseri’de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde artık fayın varlığını ortaya koyduk. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur.

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