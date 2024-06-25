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Kayseri'de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
15:18
Kayseri'de diri fay hatı bulundu! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler
Kayseri'de diri fay hattı bulundu. Korkutan açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'den geldi. Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.