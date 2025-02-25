Haberler
Yaşam
Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! “Sedat yerde boş kovan topluyordu…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
22:41
Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! “Sedat yerde boş kovan topluyordu…”
Kayseri'de, bir düğünde havaya ateş açan Metin İstek isimli şahsın silahı bir anda tutukluk yaptı. İstek'in kontrol etmek istediği esnada silah ateş alarak, kuzeni Sedat İstek'i vurdu. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Metin İstek tutuklandı. Öte yandan davanın ilk duruşmasında katil zanlısının ifadesi kan dondurdu.