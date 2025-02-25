Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! “Sedat yerde boş kovan topluyordu…”

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Metin İstek ile ölen Sedat İstek'in şikayetçi anne ve babası ile eşi hazır bulundu. Düğünde silahının tutukluk yaptığını söyleyen sanık İstek, "Sedat benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Sedat ile birlikte benim aracımda bulunan silahımı aldık. Sedat yerde boş kovan topluyordu. Havaya doğru silahımı kaldırdım. Sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim. Bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. Sonra da bana 'uzaklaş' dediler. 50- 100 metre uzaklaşıp polise teslim oldum. Kasıtlı bir şey yapmadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.