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Haberler Yaşam Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! “Sedat yerde boş kovan topluyordu…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 22:41

Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! “Sedat yerde boş kovan topluyordu…”

Kayseri'de, bir düğünde havaya ateş açan Metin İstek isimli şahsın silahı bir anda tutukluk yaptı. İstek'in kontrol etmek istediği esnada silah ateş alarak, kuzeni Sedat İstek'i vurdu. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Metin İstek tutuklandı. Öte yandan davanın ilk duruşmasında katil zanlısının ifadesi kan dondurdu.

DHA
Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Sedat yerde boş kovan topluyordu…

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İstek'in tabancası tutukluk yaptı.

Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Sedat yerde boş kovan topluyordu…

Metin İstek'in kontrol ettiği tabanca, bir anda ateş aldı, kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İstek, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İstek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Sedat yerde boş kovan topluyordu…

Metin İstek ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Sedat yerde boş kovan topluyordu…

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede İstek hakkında 'olası kastla adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri’de düğünde maganda kurşunu can almıştı: Katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Sedat yerde boş kovan topluyordu…

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Metin İstek ile ölen Sedat İstek'in şikayetçi anne ve babası ile eşi hazır bulundu. Düğünde silahının tutukluk yaptığını söyleyen sanık İstek, "Sedat benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Sedat ile birlikte benim aracımda bulunan silahımı aldık. Sedat yerde boş kovan topluyordu. Havaya doğru silahımı kaldırdım. Sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim. Bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. Sonra da bana 'uzaklaş' dediler. 50- 100 metre uzaklaşıp polise teslim oldum. Kasıtlı bir şey yapmadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

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