Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
Kapalı kuyumcu dükkanından gelen kadın sesleri önce yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği sarraf üzerine yoğunlaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kapalı kepenk kaldırıldığında işin iç yüzü de ortaya çıktı. Elektrik kesintisi sebebiyle otomatik kepenk devreye girerek aşağı inmiş ve kuyumcunun kapısını kapatmıştı. İşte olay yerinde yaşananlar...