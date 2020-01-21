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  • Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Kapalı dükkanından gelen kadın sesleri önce yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, 'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği sarraf üzerine yoğunlaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kapalı kepenk kaldırıldığında işin iç yüzü de ortaya çıktı. Elektrik kesintisi sebebiyle otomatik kepenk devreye girerek aşağı inmiş ve kuyumcunun kapısını kapatmıştı. İşte olay yerinde yaşananlar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.01.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 21:47
Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği bir sarraftan yardım çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kepengi kapanmış sarrafın içerisinden kadın sesi geldiğini tespit etti.

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Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Bu sırada sarrafa gelen 2 kişi, dükkanı kendilerinin işlettiğini ve elektrik kesintisi sonucunda temizlik yapan 2 kadının dükkanın içerisinde mahsur kaldığını söyledi.

Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

Temizlik için girdikleri dükkanda mahsur kalan Nesma A. ve ismi öğrenilemeyen kadın, itfaiye ekiplerinin kepengi kaldırması ile kurtarıldı.

Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
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Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
Kayseri'de kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi
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