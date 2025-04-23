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Kızının sevgilisi Osman Can Gündüz'ü katletti: Kan donduran tecavüz iddiası!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
12:27
Kızının sevgilisi Osman Can Gündüz'ü katletti: Kan donduran tecavüz iddiası!
Kayseri'de Şükrü A., kızı T.A.'nın (16) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü tabanca ile vurarak katletti. Tutuklanan baba, maktulün kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia tti. Savunmasında "Araçtan inip, 'kızıma nasıl kıydın, çabuk in aşağı' dedim. Bana, küfretti. O sırada Osman Can silahıma sarıldı. Nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi.