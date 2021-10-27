Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

'HAMİLE' DİYE GİTMEDİ, KURTULDU

Otomobil alev alırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada, araçta bulunan Fatma, eşi Hüseyin, kızları Minel Söylemez ve Emir Gezici hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Murat A., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Emre Söylemez kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emre Söylemez'in eşi Büşra Söylemez, kaza sırasında doğumuna 40 gün kaldığı için yolculuğa çıkmadı. Büşra Söylemez hamile olduğu için kurtulurken, eşinin ölümüyle adeta yıkıldı.