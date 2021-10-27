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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 08:55

Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinden, üniversite öğrencisi kardeşinin eğitim gördüğü Aydın'ın Söke ilçesine giderken kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybeden kendisi ise kazadan yaralı kurtulan Emre Söylemez de hastanede yaşamını yitirmişti. Emre Söylemez'in 8 aylık hamile eşi Büşra Söylemez 30 gün önce sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Oğluna kazada hayatını kaybeden eşi Emre'nin ismini veren Büşra Söylemez'in oğlu ile ilgilenerek hayata tutunmaya çalıştığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

İzmir'deki korkunç kaza, 28 Ağustos'ta İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Emre Söylemez, Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi kız kardeşi Minel Söylemez'e (19) ev tutmak için otomobille Aydın'a doğru yola çıktı.

Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

Emre Söylemez'in yanı sıra annesi Fatma (47), babası Hüseyin (53), kız kardeşi Minel Söylemez ile yakınları 10 yaşındaki Emir Gezici'nin bulunduğu otomobile tünel girişinde arkadan gelen Murat A.'nın (40) kullandığı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bagajında bulunan LPG tankı bomba gibi patladı.

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Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

'HAMİLE' DİYE GİTMEDİ, KURTULDU

Otomobil alev alırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada, araçta bulunan Fatma, eşi Hüseyin, kızları Minel Söylemez ve Emir Gezici hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Murat A., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Emre Söylemez kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emre Söylemez'in eşi Büşra Söylemez, kaza sırasında doğumuna 40 gün kaldığı için yolculuğa çıkmadı. Büşra Söylemez hamile olduğu için kurtulurken, eşinin ölümüyle adeta yıkıldı.

Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...

OĞLUNUN İSMİNİ EMRE KOYDU

Emre Söylemez'in eşi Büşra Söylemez 30 gün önce sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Oğluna kazada hayatını kaybeden eşi Emre'nin ismini veren Büşra Söylemez'in oğlu ile ilgilenerek hayata tutunmaya çalıştığı öğrenildi. Büşra Söylemez nazar değmesin diye oğlu Emre'nin fotoğrafını sosyal medyada da bile paylaşmıyor.

Kaza sonucu ailesinden 4 kişiyi kaybetmişti: Bir Emre gitti, bir Emre geldi...
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