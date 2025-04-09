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Haberler Yaşam Kazada hayatını kaybetmişti: “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:27

Kazada hayatını kaybetmişti: “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği görüntüler ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybederken, 5 gün önce nişanlandığı Elif T., ise ağır yaralandı. Alabacak'ın ise memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Öte yandan talihsiz adamın silah arkadaşıyla çektiği görüntüler yürekleri yaktı. "Şehit olursam bu videoyu yayınla"

İHA
Kazada hayatını kaybetmişti: Şehit olursam bu videoyu yayınla dediği görüntüler ortaya çıktı!

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan yönüne seyreden hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybetmişti: Şehit olursam bu videoyu yayınla dediği görüntüler ortaya çıktı!

NİŞAN İZNİ İLE GELMİŞTİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Çiftin nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.

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Kazada hayatını kaybetmişti: Şehit olursam bu videoyu yayınla dediği görüntüler ortaya çıktı!

Kazanın ardından, Alabacak'ın silah arkadaşıyla birlikte çektiği ve "Şehit olursam bu videoyu yayınla" dediği video ortaya çıktı. O video, Alabacak'ın cenaze töreni sonrası kardeşi Medine Alabacak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Genç jandarma personelinin kendi sesiyle bıraktığı vasiyet niteliğindeki görüntüler, izleyen herkesin yüreğini dağladı.

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kazada hayatını kaybetmişti: Şehit olursam bu videoyu yayınla dediği görüntüler ortaya çıktı!

"HEP VATANINI SEVDİ, BAYRAĞINI SEVDİ"


Kardeşi Medine Alabacak, abisinin ardından, "Abim sadece benim değil, bu dünyada tanıdığı herkesin kahramanıydı. Fedakarlığın, merhametin, sessizce yapılan iyiliklerin adıydı Hüseyin abim. Asker olmayı çocuk yaşta kafasına koymuştu. Hep vatanını sevdi, bayrağını sevdi. Ama en çok da ailesine düşkündü. Kimseyi kırmazdı, kimseye yük olmazdı. Hep gülerdi, ama biz onun içindeki sessizliği de bilirdik. Gönlünü Elif'e kaptırdığında gözleri yeniden parlamıştı.

Kazada hayatını kaybetmişti: Şehit olursam bu videoyu yayınla dediği görüntüler ortaya çıktı!

İzine gelerek nişan yaptı, nikahlarını kıydılar. Düğün için gün sayıyorduk Olmadı. Abim bana bir gün şöyle demişti: 'Şehit olursam üzülmeyin, ben bu yola baş koydum. Ama unutulmak istemem, sesimi duyurun.' İşte o yüzden o videoyu paylaştım. Bu, onun vasiyetiydi. Herkes bilsin istedim: Abim yaşarken de kahramandı, giderken de. Ben artık onun yokluğuyla değil, bıraktığı izle yaşayacağım.