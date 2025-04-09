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Kazada hayatını kaybetmişti: “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
19:27
Kazada hayatını kaybetmişti: “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği görüntüler ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybederken, 5 gün önce nişanlandığı Elif T., ise ağır yaralandı. Alabacak'ın ise memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Öte yandan talihsiz adamın silah arkadaşıyla çektiği görüntüler yürekleri yaktı. "Şehit olursam bu videoyu yayınla"