Kazada hayatını kaybetmişti: “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği görüntüler ortaya çıktı!

İzine gelerek nişan yaptı, nikahlarını kıydılar. Düğün için gün sayıyorduk Olmadı. Abim bana bir gün şöyle demişti: 'Şehit olursam üzülmeyin, ben bu yola baş koydum. Ama unutulmak istemem, sesimi duyurun.' İşte o yüzden o videoyu paylaştım. Bu, onun vasiyetiydi. Herkes bilsin istedim: Abim yaşarken de kahramandı, giderken de. Ben artık onun yokluğuyla değil, bıraktığı izle yaşayacağım.