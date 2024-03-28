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Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
16:53
Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?
Kebap diyarı Adana'dan yine aynı iğrenç kareler geldi… Sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin olduğu gözlendi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Vatandaşlar, veteriner hekim tarafından denetlenmiş ve mühürlenmiş eti almalılar" dedi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Et kendini belli eder. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür" şeklinde konuştu.