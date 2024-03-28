Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Fakat bu kesimleri yüzde yüz engellemek mümkün değil. İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı.

Adana'da iğrenç görüntü! Sulama kanalında kesilmiş at ve eşek eti kalıntıları bulundu | Video