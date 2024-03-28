Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:53

Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Kebap diyarı Adana'dan yine aynı iğrenç kareler geldi… Sulama kanalında kesilmiş halde at ve eşek eti kalıntıları ile kemiklerinin olduğu gözlendi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Vatandaşlar, veteriner hekim tarafından denetlenmiş ve mühürlenmiş eti almalılar" dedi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Et kendini belli eder. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür" şeklinde konuştu.

DHA
Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında önceki gün su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı. Çevreye yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen yetkililerin incelemesinin ardından kalıntıların at ve eşeklere ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlattı.

Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Olaydan sonra tedirgin olan kent halkı için uzmanlardan uyarılar geldi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kaçak et konusunun Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Nihat Köse, "Adana Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim arkadaşlar bu konuda oldukça yoğun çalışıp gece gündüz denetim yapıyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Fakat bu kesimleri yüzde yüz engellemek mümkün değil. İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı.

Adana'da iğrenç görüntü! Sulama kanalında kesilmiş at ve eşek eti kalıntıları bulundu | Video

Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar.

Kebap diyarında iğrenç görüntü: At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir" dedi.

SON DAKİKA