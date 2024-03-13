Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

"ACIMASIZ VE ZALİMCE…"

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda vurgulandı.