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Haberler Yaşam Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:26

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, oturduğu sitede beslenen kedi Eros'u kediyi dakikalarca tekmeleyerek katletti. İyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indiren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemenin kararı iptal edildi. Türkiye'nin konuştuğu davada, İbrahim Keloğlan bugün bir kez daha hakim karşısına getirildi. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

İHA
Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

Kan donduran olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir sitede yaşandı. İbrahim Keloğlan 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenen 6 yaşındaki Eros isimli kediye asansörde tekme attı. Koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra 5 dakika boyunca teklemeyen ve üzerine basan cani, talihsiz hayvanın ölümüne yol açtı.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

CANİCE ÖLDÜRDÜ İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI!

Hakkında başlatılan soruşturmada, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi İbrahim Keloğlan'a verilen ceza iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bıraktı. Vicdanları sızlatan karara yapılan itirazlar sonrası dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini vurgulandı.

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Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

"ACIMASIZ VE ZALİMCE…"
Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda vurgulandı.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!

MAHKEME KARARI İPTAL EDİLDİ

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!
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