Haberler
Yaşam
Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:26
İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, oturduğu sitede beslenen kedi Eros'u kediyi dakikalarca tekmeleyerek katletti. İyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya indiren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemenin kararı iptal edildi. Türkiye'nin konuştuğu davada, İbrahim Keloğlan bugün bir kez daha hakim karşısına getirildi. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.