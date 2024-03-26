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Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
17:08
Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!
Sosyal medyada, İstanbul'daki bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında okulun kedisi Faruk'un, öğretmen tarafından 5. kattan atıldığı iddiaları yer aldı. 2 bacağı kırılan ve iç kanama geçirdiği iddia edilen kedi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.