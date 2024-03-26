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Haberler Yaşam Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:08

Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

Sosyal medyada, İstanbul'daki bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında okulun kedisi Faruk'un, öğretmen tarafından 5. kattan atıldığı iddiaları yer aldı. 2 bacağı kırılan ve iç kanama geçirdiği iddia edilen kedi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK
Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

Sosyal medyada paylaşılan bir bilgi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sosyal medyada bazı hesaplar "IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı.

Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti.

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Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulundu.

Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Kediyi aşağıya atan öğretmen iddiası: Kedi Faruk’un 2 bacağı kırıldı iç kanama geçirdi!

Olayın gerçekleştiği iddia edilen okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddia doğru ise öğretmenin ifadesini alacak.

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