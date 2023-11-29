Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun'a şok suçlama: "Mafyayla evlerimi aldı"

"Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını "kelepir arsa" vaadiyle dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın yargılandığı davada eşi Derya Birihan ifade verdi. Bülent Uygun'a evlerini devrettiğini ancak Uygun'un kapısına mafyatik isimler göndererek bir evini daha istediğini öne süren Birihan, "Baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşündüm. Daireyi vermeseydim büyük ihtimalle bana zarar verecekti" dedi.