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Haberler Yaşam Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun'a şok suçlama: "Mafyayla evlerimi aldı"
Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 07:16

Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun'a şok suçlama: "Mafyayla evlerimi aldı"

"Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını "kelepir arsa" vaadiyle dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın yargılandığı davada eşi Derya Birihan ifade verdi. Bülent Uygun'a evlerini devrettiğini ancak Uygun'un kapısına mafyatik isimler göndererek bir evini daha istediğini öne süren Birihan, "Baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşündüm. Daireyi vermeseydim büyük ihtimalle bana zarar verecekti" dedi.

ARZU KAYA
Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun’a şok suçlama: Mafyayla evlerimi aldı

SABAH'ın ortaya çıkardığı büyük dolandırıcılık hikayesinde, televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek kelepir arsa vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti.

Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun’a şok suçlama: Mafyayla evlerimi aldı

"BÜLENT UYGUN DAİRELERİMİ İSTEDİ, DEVRETTİM"

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı bulunan Ulaş Birihan katılmazken, kritik bir tanık olan eşi Derya Birihan ifade verdi.

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Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun’a şok suçlama: Mafyayla evlerimi aldı

Bir gün eşinin panik halinde eve geldiğini ve kendisini Ataşehir'de bir kafeye götürdüğünü söyleyen, "İsminin Bülent Uygun olduğunu öğrendiğim bir kişi ve yanında arkadaşı vardı. Uygun, eşimle ortak bir iş yaptığını ve zarar ettiklerini söyledi. 'Senin adına iki daire var, onları verirsen borcunuz kapanır' dedi. Ben de tapuları Bülent Uygun'a devrettim" dedi.

Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun’a şok suçlama: Mafyayla evlerimi aldı

"KAPIMA MAFYA GELDİ"

Aradan birkaç ay geçtikten sonra mafyatik bir ismin kendisine geldiğini anlatan Birihan, "Borcunuz kaldı. 'Senin Avcılar'da bir dairen daha varmış, onu da vereceksin' dedi. Eve gelip gidiyorlardı, çocuklarımla tehdit ediyorlardı.

Kelepir arsa peşindeyken dolandırılan Bülent Uygun’a şok suçlama: Mafyayla evlerimi aldı

'Daha ne borcu' dedim, daireyi vermeyeceğimi söyledim. Aradan birkaç ay geçti. Baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşününce Avcılar'daki daireyi de verdim" dedi.

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