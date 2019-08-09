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Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında !

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 09.08.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 16:51
Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında ahşap ev!

'un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Kenan Bayraktar (44), ilginç bir yönteme başvurdu. Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetin kasasına monte ederek yaylaları dolaşıp, çay satmaya başladı.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında ahşap ev!

Dereli ilçesinde yaşayan Kenan Bayraktar, yaylalarda sıkı denetim nedeniyle ev yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Belediyenin yıkım ekiplerinden kaçırmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filminden esinlenen Bayraktar, inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi kamyonetinin kasasına monte etti. Kamyonetle yaylaları dolaşan Bayraktar, çay evine dönüştürdüğü yapıda çay satarak kazanç elde ediyor. Bayraktar'ın Kulakkaya yaylasına götürdüğü yaklaşık 15 bin liraya mal olan ev, ilgi gördü.

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Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında ahşap ev!

Şimdi tüm yaylalar benim oldu

Yaylada bir ev hayali kurduğunu, ancak buna izin çıkmadığını anlatan Kenan Bayraktar, "Yaylada ev yapamıyordum. Şimdi tüm yaylalar benim oldu. Hem geziyorum, hem çay satıyorum. yayla gezmeyi düşünüyorum." dedi

Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında ahşap ev!

Görenlerin çok ilgisini çektiğini ve olumlu tepkiler aldığını belirten Bayraktar: "Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin?' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Ben de ondan esinlendim. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum" dedi.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu kamyonet kasasında ahşap ev!

Sırf bu evi görmek için yaylaya gelen var


Kamyonet evle yayla gezmeyi düşündüğünü de belirten Kenan Bayraktar, evi gören herkesin cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını ifade etti. Sosyal medyadaki paylaşımları görüp sırf merak ettiği için evi görmeye gelenlerin olduğunu ve kendisinin de bu durumdan çok mutlu olduğunu da ekledi.

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