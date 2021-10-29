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Haberler Yaşam Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 13:12

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmi Balıkesir'de gerçek oldu. 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR görüntüleri, 80 yaşlarındaki başka bir hastanın MR görüntüleri ile karıştı. İşte inanılmaz olayın detayları

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

KORKUSUZ KORKAK GERÇEK OLDU!

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmi, Balıkesir'de gerçek oldu… Yeni Asır'ın haberine göre; Eylül ayında el titremesi şikâyetiyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR filmleri, başka bir hastanın görüntüleri ile karıştı.

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

80 yaşlarındaki bir başka hastaya ait olduğu belirlenen görüntülerde ciddi hastalıklar tespit edilmesi sebebiyle Balıkesir Çocuk Nöroloji Doktoru İ.D.Ç'nin isteği üzerine Bektaş Bozbey, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

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Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

Karışan MR görüntülerinde çocuklarında oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu tespit edilmesine rağmen Bektaş Bozbey'in Bursa'ya sevkinin ambulansla yapılmaması, Bozbey ailesi tarafından tepkilere sebep oldu.

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

Kendi imkânları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı.

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu.

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