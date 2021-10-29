Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu! Hastaneye giden genç adam hayatının şokunu yaşadı!

KORKUSUZ KORKAK GERÇEK OLDU! Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmi, Balıkesir'de gerçek oldu… Yeni Asır'ın haberine göre; Eylül ayında el titremesi şikâyetiyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR filmleri, başka bir hastanın görüntüleri ile karıştı. 80 yaşlarındaki bir başka hastaya ait olduğu belirlenen görüntülerde ciddi hastalıklar tespit edilmesi sebebiyle Balıkesir Çocuk Nöroloji Doktoru İ.D.Ç'nin isteği üzerine Bektaş Bozbey, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi. Karışan MR görüntülerinde çocuklarında oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu tespit edilmesine rağmen Bektaş Bozbey'in Bursa'ya sevkinin ambulansla yapılmaması, Bozbey ailesi tarafından tepkilere sebep oldu. Kendi imkânları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı. Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu. Muhtemelen oğlumun MR görüntüleri de ona verildi ve hastalığını şu anda bilmiyorlar. O kişinin de çok ciddi bir hastalığı var fakat elindeki röntgen görüntüleri oğluma ait olduğundan muhtemelen doktorlar 'herhangi bir sorun bulunmuyor' gibi bir açıklama yapmıştır. Doktorlarla görüştüğümde suçu MR çeken kişilere atıyor. Çocuk Nöroloji doktoru İ.D.Ç'den şikâyetçiyim. Madem oğlumun hastalığı bu kadar ciddi bir durumdaydı, neden bizi ambulansla Bursa'ya göndermedi? Neden bizi kendi halimize bıraktı? Bu olayın peşini bırakmayacağım.' '3 GÜN SOKAKTA KALDIK' Yaşananlar sebebiyle 3 gün sokaklarda kaldıklarını ve farklı bir şehirde mağdur olduklarını belirten Halil Bozbey, yaşanan skandalı Korkusuz Korkak filmine benzetti. 'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ' KORKUKUZ KORKAK FİLMİNDE 'MÜLAYİM'İ OYNAMIŞTI KEMAL SUNAL MÜLAYİM KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, kendisini öldürmek üzere kiralık katil tutar. Mülayim bu sırada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenir.