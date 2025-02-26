Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

2,5 MİLYON İHTİYAÇLININ HAKKI ELİNDEN ALINDI

2019'da CHP yönetimine geçen İBB, ücretsiz yemek hizmetini önce kesintiye uğrattı, ardından da Kent Lokantası adı altında ücretli hale getirdi. 2019'da 12 milyon vatandaşın yararlandığı hizmet, 2024'te 8 milyon 400 bine düştü. Böylece 3 milyon 600 bin kişi bu hizmete erişemez hale geldi.