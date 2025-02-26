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Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:15
Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 564 milyar liralık bütçeye rağmen "mega proje" olarak tanıttığı Kent Lokantası uygulamasının büyük bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı. AK Parti döneminde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılan yemekler, CHP'li İBB tarafından ticarileştirilerek Kent Lokantalarında ücret karşılığında satılmaya başladı.