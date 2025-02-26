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Haberler Yaşam Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:15

Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 564 milyar liralık bütçeye rağmen "mega proje" olarak tanıttığı Kent Lokantası uygulamasının büyük bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı. AK Parti döneminde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılan yemekler, CHP'li İBB tarafından ticarileştirilerek Kent Lokantalarında ücret karşılığında satılmaya başladı.

YUSUF ÖZDEMİR
Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Lojistik Destek Merkezlerinde pişirilen yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine ve yemeğe erişim imkânı olmayan vatandaşlara belirli noktalarda ücretsiz olarak dağıtıyordu.

Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

2,5 MİLYON İHTİYAÇLININ HAKKI ELİNDEN ALINDI
2019'da CHP yönetimine geçen İBB, ücretsiz yemek hizmetini önce kesintiye uğrattı, ardından da Kent Lokantası adı altında ücretli hale getirdi. 2019'da 12 milyon vatandaşın yararlandığı hizmet, 2024'te 8 milyon 400 bine düştü. Böylece 3 milyon 600 bin kişi bu hizmete erişemez hale geldi.

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Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

İBB İŞİ TİCARETE DÖKTÜ
CHP'li büyükşehir belediyesinin Kent Lokantaları, ücretsiz yemek hizmeti yerine parayla yemek satılan noktalara dönüştü. Günlük 10 bin kişinin yemek yediği bu lokantalarda vatandaşlara ücret karşılığında yemek sağlanıyor. Böylece AK Parti döneminde ücretsiz olan hizmet, CHP döneminde ticari bir modele dönüştü.

Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

SABAH ADIM ADIM TAKİP ETTİ
SABAH gazetesi, Kent Lokantaları gerçeğini gözler önüne serdi. Alibeyköy Lojistik Merkezi'nde pişirilen yemeklerin mobil araçlarla Kent Lokantalarına taşınıp ücret karşılığında satıldığı görüntülendi.

Kent Lokantası aldatmacası ifşa oldu! İBB ihtiyaç sahibi vatandaşın hakkını parayla satıyor

Araçların Arnavutköy ve Bağcılar'daki Kent Lokantalarına yemek taşıdıktan sonra lojistik merkezine döndüğü tespit edildi.

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