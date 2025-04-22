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Kerimcan Durmaz hakim karşısında: Yasa dışı bahise teşvik suçundan yargılanıyordu…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
14:50
Kerimcan Durmaz hakim karşısında: Yasa dışı bahise teşvik suçundan yargılanıyordu…
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'yasa dışı bahise teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklandı. Kısa süre önce serbest kalan ve 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Durmaz yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemenin 10 Temmuz'a ertelenmesi kararlaştırıldı.