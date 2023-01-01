Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam TRT 1 ekranlarına geliyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı film, konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve vizyon tarihi ile araştırılıyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı film, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu ediniyor. Peki, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kesişme; İyi ki Varsın Eren ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair tüm merak edilenler.