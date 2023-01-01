Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini aldı.