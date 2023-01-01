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Haberler Yaşam Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:09

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam TRT 1 ekranlarına geliyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı film, konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve vizyon tarihi ile araştırılıyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı film, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu ediniyor. Peki, Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kesişme; İyi ki Varsın Eren ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair tüm merak edilenler.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, 1 Ocak Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. TRT 1 yayın akışına göz atan seyirciler, ''Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kesişme; İyi ki Varsın Eren ne zaman ve nerede çekildi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kesişme; İyi ki Varsın Eren konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve vizyon tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN KONUSU NEDİR?

TRT ortak yapımı ''Kesişme; İyi ki Varsın Eren'' adlı sinema filmi, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatıyor.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldı.

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Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini aldı.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek gibi oyuncuar yer alıyor.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eren Bülbül filmi Kesişme; İyi ki Varsın Eren nerede ve ne zaman çekildi?

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, bir hafta içinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi oldu.

35 hafta boyunca vizyonda kalan film, 2 milyon 327 bin 281 kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

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