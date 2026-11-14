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Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 15:38
Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor
Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden kestane, evde pişirildiğinde bazen kabuğundan ayrılmıyor, iç kısmı sert kalıyor ya da pişerken beklenenden fazla uğraştırıyor. Oysa pişirmeden önce yapılacak küçük bir hazırlık, kestanenin hem daha kolay pişmesine hem de kabuğunun çok daha rahat çıkmasına yardımcı oluyor.