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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 15:38

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden kestane, evde pişirildiğinde bazen kabuğundan ayrılmıyor, iç kısmı sert kalıyor ya da pişerken beklenenden fazla uğraştırıyor. Oysa pişirmeden önce yapılacak küçük bir hazırlık, kestanenin hem daha kolay pişmesine hem de kabuğunun çok daha rahat çıkmasına yardımcı oluyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN
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Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestanenin tavada, fırında veya közde hazırlanmasında sonucu belirleyen en önemli aşamalardan biri pişirme öncesi hazırlık. Özellikle kabuğun doğru şekilde açılması ve kestanenin nemini koruması, sofraya geldiğinde çok daha lezzetli ve kolay tüketilen bir sonuç elde edilmesini sağlıyor.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestane pişirmeden önce mutlaka çizilmeli

Kestane pişirmeden önce yapılması gereken en önemli işlem kabuğunu çizmek. Bunun nedeni yalnızca soyulmasını kolaylaştırmak değil. Kestanenin içindeki suyun ısıyla birlikte buhara dönüşmesi sırasında basınç oluşmasını önlemek de gerekiyor.

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Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Bunun için kestanenin bombeli kısmına bıçakla enine veya hafif çapraz bir çizik atılabilir. Çizik yalnızca dış kabukta kalmamalı, kabuğun iç kısmını da geçecek kadar belirgin olmalı. Ancak kestaneyi tamamen ikiye ayıracak kadar derin kesmemek gerekiyor.

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Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

En önemli nokta: Kestaneleri çizmeden tavaya veya fırına koymamak. Çizik sayesinde ısı kestanenin içine daha kontrollü şekilde ulaşırken kabuğun pişme sırasında açılması da kolaylaşıyor.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Birkaç dakika suda bekletmek fark yaratıyor

Çizme işleminin ardından kestaneleri ılık veya oda sıcaklığındaki suda kısa süre bekletmek de uygulanabilecek pratik yöntemlerden biri. Bu işlem kabuğun nemlenmesine yardımcı olur ve pişirme sırasında kestanenin fazla kurumasını önleyebilir.


Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestaneleri sudan çıkardıktan sonra fazla suyunu almak önemli. Ardından tercih edilen pişirme yöntemine geçilebilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Burada uzun süre suda bekletmek yerine kısa bir ön hazırlık yapmak yeterli. Özellikle kestanelerin kabuklarının çok kuru ve sert olduğu durumlarda bu yöntem daha kullanışlı olabilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Tavada kestane nasıl pişirilir?

Evde en pratik yöntemlerden biri tavada kestane pişirmek. Çizilmiş kestaneler uygun büyüklükteki tavaya alınarak orta ateşte pişirilebilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestanelerin bir tarafının fazla kızarıp diğer tarafının çiğ kalmaması için ara ara çevirmek gerekiyor. Tavanın kapağını kapatmak da ısının içeride kalmasına yardımcı olabilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestanelerin kabukları açılmaya, üzerlerinde hafif kızarmış izler oluşmaya ve iç kısımları yumuşamaya başladığında pişip pişmediği kontrol edilebilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Fırında kestane daha kontrollü pişiyor

Fırın yöntemi ise daha fazla kestaneyi aynı anda hazırlamak isteyenler için oldukça kullanışlı. Çizilen kestaneler tepsiye tek sıra halinde dizilerek önceden ısıtılmış fırında pişirilebilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestanelerin büyüklüğüne göre pişirme süresi değişeceğinden yalnızca saate bakmak yerine kabuğun açılması ve kestanenin yumuşaması kontrol edilmeli.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kestanenin kolay soyulması için sıcaklığını kaybetmesine izin vermeyin

Kestane piştikten sonra en sık yapılan hatalardan biri tamamen soğumasını beklemek. Kestaneler henüz sıcakken veya el yakmayacak kadar ılıkken soyulduğunda kabukların ayrılması genellikle daha kolay olur.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Özellikle dış kabukla birlikte kestanenin üzerindeki ince kahverengi zarın da mümkün olduğunca sıcakken çıkarılması, daha temiz bir şekilde soyulmasını sağlayabilir.

Kestane pişirmenin püf noktası ortaya çıktı! Bu yöntemi deneyen kabukla uğraşmıyor

Kısacası: Çiz, kısa süre nemlendir, uygun ısıda pişir ve tamamen soğumadan soy. Bu küçük hazırlık aşamaları, evde kestane pişirirken hem işlemi kolaylaştırıyor hem de daha dengeli bir sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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