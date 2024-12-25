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Haberler Yaşam KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:21

KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaya başladı. Karayolları bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 409 sürekli işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. 9-13 Aralık tarihlerinde İŞKUR ekranı üzerinden il ve meslek bazında başvurular alındı. Kuraların gerçekleşmesinin ardından adaylar sonuçlarını öğrenebilmek adına sorgulanmaların başladı. Peki, KGM 409 işçi alımı kura çekilişi ne zaman? İşte KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi

KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 409 işçi alımı gerçekleşecek. Merkez ve taşra teşkilatına yapılacak alımlara başvurular 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuraların alınmasının ardından kura çekimi yapıldı. Adaylar sonuçlar için araştırmalarına başladı. İşte KGM işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi

KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KURASI GERÇEKLEŞTİ!
KGM Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kurası Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25 Aralık 2024 tarihinde saat 09:30'da Genel Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirildi.

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KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

KGM 409 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 25.12.2024 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edildi.

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KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları, 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup, 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılan ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne, sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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