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KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:21
KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaya başladı. Karayolları bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 409 sürekli işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. 9-13 Aralık tarihlerinde İŞKUR ekranı üzerinden il ve meslek bazında başvurular alındı. Kuraların gerçekleşmesinin ardından adaylar sonuçlarını öğrenebilmek adına sorgulanmaların başladı. Peki, KGM 409 işçi alımı kura çekilişi ne zaman? İşte KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi