KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ: KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları, 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup, 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılan ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne, sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.