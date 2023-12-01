Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
06:52
Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı
Kıbrıs Barış Harekâtı için 21 Temmuz 1974'de Mersin'den havalanan helikopterden paraşütle atlayıp ada toprağına ayak basan kahraman er Ahmet Evkaralı, uzun yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanarak 50 yıl sonra, 70 yaşında gazilik ünvana kavuştu, geçtiğimiz 28 Kasım Salı günü ilk maaşını aldı. Kıbrıs'a yapılan iki harekâtta da görev alan Paraşüt Komando Er Ahmet Evkaralı, "Her zaman umudum vardı. Devletime asla kırgın değilim. Devletimiz, vatanımız sağolsun." dedi.