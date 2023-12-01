Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

AVUKATI PES ETMEDİ

2017'de İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Mesut Özkan, Ahmet Evkaralı'nın dosyasını detaylıca inceledi ve yeni bir başvuru yaptı. Bu başvuru da ret yanıtı aldı. Avukat Özkan, bunun üzerine iki ay sonra, 26 Eylül 2017'de Ankara 4. İdare Mahkemesinde dava açtı. Özkan, başvurunun reddine dair işlemin iptalini ve 20 Temmuz 1974'den itibaren ödenmeyen aylıkların hesap edilerek o günden işletilecek yasal faiziyle ödenmesini talep etti.