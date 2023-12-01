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Haberler Yaşam Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 06:52

Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

Kıbrıs Barış Harekâtı için 21 Temmuz 1974'de Mersin'den havalanan helikopterden paraşütle atlayıp ada toprağına ayak basan kahraman er Ahmet Evkaralı, uzun yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanarak 50 yıl sonra, 70 yaşında gazilik ünvana kavuştu, geçtiğimiz 28 Kasım Salı günü ilk maaşını aldı. Kıbrıs'a yapılan iki harekâtta da görev alan Paraşüt Komando Er Ahmet Evkaralı, "Her zaman umudum vardı. Devletime asla kırgın değilim. Devletimiz, vatanımız sağolsun." dedi.

ERDOĞAN YAPIK
Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

Ahmet Evkaralı, 1953'te o dönem Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kızılhisar Köyü olan, sonradan ilçe yapılarak adı değiştirilen Serinhisar'da doğdu. 1973'te askerlik şubesine başvurdu ve Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda er olarak 20 ay sürecek vatani görevine başladı. Sonrasında usta birliği olarak Kayseri'deki Zincidere Hava İndirme Tugayı'nda "Paraşüt Er" sınıfında usta birliğinde göreve başladı.

Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

İKİ HAREKATA DA KATILDI
8 ay sonra, Mehmetçik'in yapacağı Kıbrıs Barış Harekâtı için Ahmet Evkaralı da gönüllü oldu. Otobüslerle Mersin'e ulaşan Mehmetçik, Aydıncık'tan helikopterlerle havalandı. 21 Temmuz 1974'te Beşparmak Dağları'nın eteğindeki Ahirdağı Köyü'ne paraşütlerle inen askerler arasında olan er Ahmet Evkaralı, Boğazköy ve Dikmen Köyü'nde (Dikomo) çatışmalarda yer aldı. 16 Ağustos'taki ikinci ikinci harekatta da yer aldı.

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Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

BABASI KAHRAMANINI MERSİN'DE KARŞILADI

Kıbrıs'ta 8 aydan fazla kalan Denizli er Ahmet, görevini gururla bitirdi ve anavatana dönerek 4 Nisan 1975'te terhis oldu. Mersin'e ulaştığında ise kendisini babası Ramazan Evkaralı, üzerinde, "Hoşgeldiniz Kıbrıs kahramanları. Fedakâr Ahmetim" yazısıyla karşıladı. Evkaralı üç ay sonra, harekatın anısına 2. Ordu Komutanı M. Suat Aktulga imzalı "Şerit Rozet Beratı" ile ödüllendirildi.

Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

YILLAR SONRA ARKADAŞLARINI BULDU
Evkaralı, "1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmeti Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun" kapsamında gazi sayılması ve aylık bağlanması için bazı girişimlerde bulundu ancak bir türlü sonuç alamadı. 1992'de SGK'ya başvurdu fakat başvurusu "Hava Kuvvetleri Komutanlığı kitabında isminize rastlanmadı" denilerek reddedildi. Üstelik kendisiyle Kıbrıs'ta aynı bölükte bulunan arkadaşları Nevzat Yılmaz ve Halil Baldede'yi arayıp bulmuş, ikisine de gazilik verildiğini belgelemişti.

Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

AVUKATI PES ETMEDİ
2017'de İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Mesut Özkan, Ahmet Evkaralı'nın dosyasını detaylıca inceledi ve yeni bir başvuru yaptı. Bu başvuru da ret yanıtı aldı. Avukat Özkan, bunun üzerine iki ay sonra, 26 Eylül 2017'de Ankara 4. İdare Mahkemesinde dava açtı. Özkan, başvurunun reddine dair işlemin iptalini ve 20 Temmuz 1974'den itibaren ödenmeyen aylıkların hesap edilerek o günden işletilecek yasal faiziyle ödenmesini talep etti.

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