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KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
20:15
KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Kıdem tazminatı tavan ücret, enflasyon rakamlarının açıklanması memur maaşı zammının belli olmasının ardından araştırılmaya başladı. Milyonlarca memurun 2024 yılının ikinci yarısında maaşlarına zam geldi. Bununla birlikte çalışanların işten ayrılması ve çıkarılması hadiselerinde ödenen kıdem tazminatı ücretinde de yükseliş olacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar arttı? İşte detaylar