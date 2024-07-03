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Haberler Yaşam KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:15

KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Kıdem tazminatı tavan ücret, enflasyon rakamlarının açıklanması memur maaşı zammının belli olmasının ardından araştırılmaya başladı. Milyonlarca memurun 2024 yılının ikinci yarısında maaşlarına zam geldi. Bununla birlikte çalışanların işten ayrılması ve çıkarılması hadiselerinde ödenen kıdem tazminatı ücretinde de yükseliş olacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar arttı? İşte detaylar

KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Kıdem tazminatı 2024 Temmuz zammı ile birlikte araştırılmaya başladı. Milyonlarca kamu çalışanını ve emeklileri ilgilendiren zam oranları belli oldu. Temmuz ayı zam oranları ile birlikte kıdem tazminatı tavanında da artış görülecek. Peki 2024 Temmuz kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte detaylar

KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşti. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

KIDEM TAZİNATI TAVANI TEMMUZ 2024: Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 TEMMUZ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Kıdem tazminatı tavanına da bu değişiklik etki edecek.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı. Bununla birlikte Kıdem tazminatı tavanının 41 bin 827 liraya yükselmesi bekleniyor. Net rakam resmi açıklamayla kesinlik kazanacak.

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