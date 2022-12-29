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Haberler Yaşam Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 16:49

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, yeni asgari ücret net 8 bin 506 TL olarak belirlendi. 2023 Ocak zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı? İşte, 2023 Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu ücret, aynı işyerinde en az bir yıl çalışan bir işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. 2023 Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete endeksli olarak belirlenen kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır, kimler alabilir? İşte, tüm detaylar.

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:

"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."

%54,66 oranındaki zam kıdem tazminatını da etkiledi.

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Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen zam sonrasında asgari ücret kıdem tazminatı 10.030,05 TL'ye çıktı.

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ 2022 NE KADARDI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olmuştu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da 2022 Temmuz ayında artmıştı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı hesaplama ekranı 2023: Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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