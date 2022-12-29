Kıdem tazminatı tavan fiyatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, yeni asgari ücret net 8 bin 506 TL olarak belirlendi. 2023 Ocak zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar zamlandı? İşte, 2023 Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.