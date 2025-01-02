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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:31

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücretin ardından kıdem tazminatı tavanı 2025 sorgulamaları başladı. Asgari ücretli çalışan vatandaş, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari tutarla birlikte tabanı belli olan tazminatın tavanı için memur zammı bekleniyor. Enflasyon verileriyle netleşecek olan ücret için gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama tablosu…

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Kıdem tazminatı 2025 Ocak hesaplama tablosu memurların gündeminde. Yeni yılın ilk günlerinde 2025 yılı ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak ücret bekleniyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2025 ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR?
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.
Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammıyla ilgili 5 aylık tablo da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57'lik zammı garantiledi.
Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,4'lük zam kesinleşti. Tablo aralık ayı enflasyonu ile güncellenecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10:00'da ilan edilecek.
Aynı gün bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

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