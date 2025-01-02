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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:31
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Yeni asgari ücretin ardından kıdem tazminatı tavanı 2025 sorgulamaları başladı. Asgari ücretli çalışan vatandaş, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari tutarla birlikte tabanı belli olan tazminatın tavanı için memur zammı bekleniyor. Enflasyon verileriyle netleşecek olan ücret için gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama tablosu…