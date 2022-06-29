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Haberler Yaşam Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis'te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:58

Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis'te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Güneydoğu ve Akdeniz arasında bulunan Kilis, iki bölgeyi birbirine bağlayan illerdendir. İklimine bakıldığında, yoğun olarak Akdeniz Bölgesi'nin etkileri görülür. Fakat kültürü, mutfağı ve yaşam tarzı ile daha çok Güneydoğu'ya yakındır. Coğrafi yapısını, dağlar, platolar, tarım arazileri ve akarsular oluşturur. Kilis mesire alanları, şehrin tabii güzelliklerini görmek için gidilebilecek en doğru yerlerdir. Kilis piknik alanları, şehir dışından gelenler için bir soluklanma ve dinlenme noktasıdır. Kilis piknik yerleri hakkında merak edilenler yazımızda…

Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3000 yıllık köklü bir geçmişi olan Kilis, hem tarihi ve kültürel alanda, hem de doğası ise ön plana çıkan illerdendir. M.Ö. 1700'lü yıllardan itibaren Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Romalılar (Bizans), Selçuklular ve Osmanlılar, Kilis topraklarında hüküm sürmüştür. Şehrin, Ravanda Kalesi, Ulu Camii, Kilis Evleri, Eski Hamam, Oylum Höyük, Kurdağa Kasteli ve Neşet Efendi Konağı gibi birçok turistik mekanı bulunur.

Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Kilis, Hristiyanların ve farklı mezheplerden olan Müslümanların dostça bir arada yaşadığı bir yerdir. Aynı zamanda, bu durumdan kaynaklanan zengin kültürel değere sahiptir. Tarihi yerlerin yanı sıra, Kilis mesire alanları da şehrin en çok ziyaretçi çeken yerleridir. Kilis piknik yerleri, sakinliğinden dolayı ilin en rağbet gören alanlarıdır. İşte Kilis piknik alanları ile ilgili detaylar…

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Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Kilis'te Bulunan Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Tarihi ve kendine has mimarisi olan evleri, camileri, eski kiliseleri, hamamları ve konakları ile ünlü sahabeler şehri Kilis'teki mesire alanları şunlardır:

1.Akpınar Mesire ve Piknik Alanı

Çölde bir vahayı anımsatan palmiyeleri, süs havuzları, ördekleri, yürüyüş yolları, çardakları, oturma alanları, bitkileri ve ağaçları ile görenlerde hayranlık uyandıran bir piknik alanıdır.

Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Resul Osman Mesire Alanı

Kafesi, seyir terası, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkı, amfisi, spor aletleri, manzarası ve doğal ortamı ile piknik yapmak için en cazip noktalardan biridir.

Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Karataş Parkı

Yeşil alanı, camiye yakınlığı, çocuk oyun alanı, süs havuzu, manzarası, seyir terası, amfisi, yürüyüş yolları, bankları, çeşitli bitki ve ağaç türleri ile çocuklu ailelerin ve yakınlarıyla gelenlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan bir ortam sunar.

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