Kilis Piknik Alanları 2023 - Kilis’te Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Güneydoğu ve Akdeniz arasında bulunan Kilis, iki bölgeyi birbirine bağlayan illerdendir. İklimine bakıldığında, yoğun olarak Akdeniz Bölgesi'nin etkileri görülür. Fakat kültürü, mutfağı ve yaşam tarzı ile daha çok Güneydoğu'ya yakındır. Coğrafi yapısını, dağlar, platolar, tarım arazileri ve akarsular oluşturur. Kilis mesire alanları, şehrin tabii güzelliklerini görmek için gidilebilecek en doğru yerlerdir. Kilis piknik alanları, şehir dışından gelenler için bir soluklanma ve dinlenme noktasıdır. Kilis piknik yerleri hakkında merak edilenler yazımızda…