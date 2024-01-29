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Kiliseye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti! Kuzeni konuştu: “Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil..."
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:36
Kiliseye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti! Kuzeni konuştu: “Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil..."
Sarıyer'deki Santa Maria Katolik Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Katolik Kilisesi İstanbul Episkoposu'nunda katıldığı cenazede, Cihan'ın annesi tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Tuncer Cihan'ın kuzeni Murat Cihan da olaya dair önemli açıklamalarda bulundu.