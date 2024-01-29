Kiliseye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti! Kuzeni konuştu: “Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil..."

"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Olayla ilgili konuşan Cihan'ın kuzeni Murat Cihan, "Söylenilen şeylerin çoğu doğru değil. Birçok çelişki haber var. Kendisi amcamın çocuğu oluyor. Kimseye zarar vermeyen bir insandı. Pazar günü gezme amacıyla kiliseye gitmiş. Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu. Bunu yapanların eline ne geçti, karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürdüklerinde ellerine ne geçti, ben merak ediyorum şu an mutlular mı, vicdanları rahat mı? Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı" dedi.



