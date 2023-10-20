Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Bu da bizim trüf mantarı ile ilgili projemizin mantıklı olduğunu gösterdi. 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın önderliğinde proje başlatmıştık. O arazimizde trüf mantarı keşfi yaptık, diğer ormanlık arazilerimizde de çalışmalar yaptık" dedi.



