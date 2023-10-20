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Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 13:43

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Yozgat'ta trüf mantarı kendiliğinden yetişiyor. Köylüler, kilosu 3 bin Euro'ya satılan mantarları özel eğitimli köpeklerle arıyor…

İHA
Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve beraberindekiler, geçtiğimiz gün ormanda özel eğitimli köpeklerle ekonomik değeri nedeniyle 'siyah inci' olarak nitelendirilen trüf mantarı tespit çalışması yaptı. Çalışmalarda çam ve meşe ağaçlarının dibinde toprak altındaki trüf mantarları, eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek toplandı.

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

İlçenin yüzde 65'inden fazlasının ormanlık olduğunu ifade eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Özel eğitimli köpeklerle mantar arayan özel bir ekiple ilçemiz arazilerinde trüf mantarı arama çalışması yaptık. Doğal ortamda ve ekolojik özellikleri itibarıyla ilçemizin trüf mantarı yetişebilen ormanlarında ciddi manada mantar topladık.

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Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Bu da bizim trüf mantarı ile ilgili projemizin mantıklı olduğunu gösterdi. 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın önderliğinde proje başlatmıştık. O arazimizde trüf mantarı keşfi yaptık, diğer ormanlık arazilerimizde de çalışmalar yaptık" dedi.

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

BAHÇELERİ KURULACAK
Çekerek ilçesini trüf mantarı yetiştirmekle ilgili önemli bir merkez haline getirmek için proje başlattıklarını belirten Çakır, "İnşallah vatandaşlarımıza doğal arazide yetişen mantarların toplanmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle birlikte eğitimler hazırlayıp, eğitimli köpeklerle mantarın nasıl toplanması gerektiği ile ilgili çalışma yapacağız.

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

İkinci aşamada da ekolojik zenginliği ve iklimin elverişli olması dolayısıyla trüf mantarı bahçeleri oluşturmakla ilgili projeyi de hayata geçirip, 'kara elmas' olarak nitelendirilen mantarı ülke ekonomisine kazandırmakla ilgili de çalışmayı başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

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