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Haberler Yaşam Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:08

Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlalarını görmek isteyen ziyaretçilerin artması ilçe turizmini hareketlendirdi.

Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu
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Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu

Safranbolu'da, 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan safranın hasadı ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor.

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Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu

Bu yıl 15 gün erken çiçek açan safran 60 bin liralık fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor.

Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu

Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye akın ediyor.

Kilosu 60 bin liradan satılıyor! Turistlerin yeni gözdesi oldu

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler safran tarlalarına gelerek, hasat yapıp, fotoğraf çektiriyor.

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