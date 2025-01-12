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Haberler Yaşam Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:01

Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur?

A. Jüpiter

B. Venüs

C. Dünya

D. Mars

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Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: C. Dünya

Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
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