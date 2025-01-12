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Haberler Yaşam Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:19

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 500 bin TL değerindeki Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?

A. Maradona

B. Messi

C. Pele

D. Platini

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Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru

CEVAP: A. Maradona

Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray’a karşı forma giymiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki soru
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