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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:26

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı'nın 400 binlik sorusu doğru bilmesiyle birlikte açıldı! En son 2019 yılında yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açarken, tarihte ilk defa bir milyonluk soruyu kazanan yarışmacı oldu. Tarihe tanıklık etmek isteyenler, "Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Daha önce iki kişinin daha en yüksek soruyu açtığını söylemekte fayda var. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman? İşte detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayımlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

400 BİNLİK SORUYU DOĞRU BİLDİ

Yarışmacı Batu Alıcı, 400 bin TL'lik soruyu doğru bilerek bir milyonluk soruyu açmayı başardı. Soru şu şekildeydi;

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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

İşte Batu Alıcı'nın yarışma boyunca bildiği sorular...

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