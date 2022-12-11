Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı'nın 400 binlik sorusu doğru bilmesiyle birlikte açıldı! En son 2019 yılında yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açarken, tarihte ilk defa bir milyonluk soruyu kazanan yarışmacı oldu. Tarihe tanıklık etmek isteyenler, "Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Daha önce iki kişinin daha en yüksek soruyu açtığını söylemekte fayda var. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman? İşte detaylar…