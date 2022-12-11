Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru Batu Alıcı tarafından cevaplanıyor!

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayımlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte detaylar…