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Giriş Tarihi: 07.09.2024 04:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 04:08

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL'yi kaçırdı

ATV'nin reytingleri altüst eden ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına çıkan 100 bin TL'lik Fatih Terim sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte geceye damga vuran o soru ve yarışma boyunca yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla reyting rekortmeni yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

Programa katılan 42 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunu olan Türkçe öğretmeni Eyüp Sami Dündar başarılı bir performans gösterdi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacının karşısına, 100 bin lira değerinde Fatih Terim sorusu çıktı.

İşte geceye damga vuran soru...

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?

A) Bam Bam

B) Bam Bam Bam

C) Bam Bam Bam Bam

D) Bam Bam Bam Bam Bam

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

YANLIŞ CEVABI VERDİ

Fatih Terim sorusu karşısında zorlanan yarışmacı, B) "Bam Bam Bam" şıkkını seçti.

Ancak doğru cevap D) "Bam Bam Bam Bam" olacaktı..

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