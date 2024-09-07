Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Fatih Terim sorusu! Galatasaray taraftarı yarışmacı 100 bin TL’yi kaçırdı

Giriş Tarihi: 07.09.2024 04:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
04:08
ATV'nin reytingleri altüst eden ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına çıkan 100 bin TL'lik Fatih Terim sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte geceye damga vuran o soru ve yarışma boyunca yaşananlar...