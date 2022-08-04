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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı
Giriş Tarihi: 04.08.2022 03:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:24

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak bu hafta ATV ekranlarına gelen bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan damga vurdu. Milyoner'de 400 bin TL'lik soruya kadar gelen yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" sorusunda yarışmacı, mantık yürüterek yanıt verdi. İşte Milyoner'in heyecan dolu bölümü ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine nefesleri kesti.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" sorusu merak uyandırdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

Milyoner'in nefes kesen bölümünde yarışmacı 400 bin TL'lik soru karşısında mantık yürütse de doğru cevabı veremedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

İşte Milyoner'in bu haftaki bölümüne damga vuran o an ve yarışmadan detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı
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