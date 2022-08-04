Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru! Milyonlar ekrana kilitlendi, gören telefona sarıldı

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak bu hafta ATV ekranlarına gelen bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan damga vurdu. Milyoner'de 400 bin TL'lik soruya kadar gelen yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" sorusunda yarışmacı, mantık yürüterek yanıt verdi. İşte Milyoner'in heyecan dolu bölümü ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….