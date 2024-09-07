Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği yarışma programı yeni sunucusuyla Pazar akşamı 20:00'da ATV'de. Yarışma yıllardır başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile televizyonlarda izleyiciyle buluşuyordu. Yeni yayın döneminde sürpriz bir isimle ekranlara geleceği duyurulan yarışma büyük ilgi çekti. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu ve yayın tarihi haberin devamında...