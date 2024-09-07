Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
15:33
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlandığı tarihten beri büyük bir ilgiyle takip edilen büyük para ödüllü yarışma programının sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu oturuyordu. Yeni sezona bomba gibi bir haberle dönen yarışmanın sunucusu değişti. Programın sıkı takipçileri ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları bu ani vedanın nedenini araştırıyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim?