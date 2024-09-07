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Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:33

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlandığı tarihten beri büyük bir ilgiyle takip edilen büyük para ödüllü yarışma programının sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu oturuyordu. Yeni sezona bomba gibi bir haberle dönen yarışmanın sunucusu değişti. Programın sıkı takipçileri ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları bu ani vedanın nedenini araştırıyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği yarışma programı yeni sunucusuyla Pazar akşamı 20:00'da ATV'de. Yarışma yıllardır başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile televizyonlarda izleyiciyle buluşuyordu. Yeni yayın döneminde sürpriz bir isimle ekranlara geleceği duyurulan yarışma büyük ilgi çekti. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu ve yayın tarihi haberin devamında...

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ YENİ SUNUCUSU KİM?

Programın yeni sunucusu aynı kanalda Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN AYRILDI?

İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti. ATV tarafından ve Kenan İmirzalıoğlu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla yayın hayatına devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de ATV ekranlarında!

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Kenan İmirzalıoğlu neden veda etti, yerine kim geldi?
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