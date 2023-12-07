Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:20

Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. 29 yaşındaki Aşkın Kaya, silahla vurularak katledildi. Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'nın (25), geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam (23) ile katili Kadir Tunç'u (25) barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü öğrenildi. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya'nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya'yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam bakın nerede enselendi

DHA
Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Kanlı olay, 5 Eylül'de Yüreğir'de yaşandı. Aşkın Kaya'nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polisi aradı. Eve giren ekipler, Kaya'nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı.

Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya'nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopside Kaya'nın, 2 Eylül'de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022'de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam'ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Kaya'nın, 'kasten yaralama' suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya'nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç'u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi.

Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Saydam ailesinin, Muhammet Saydam'ın öldürülmesinden Emrah Kaya'yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

SON DAKİKA