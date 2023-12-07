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Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
11:20
Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!
Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. 29 yaşındaki Aşkın Kaya, silahla vurularak katledildi. Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'nın (25), geçen yıl öldürülen Muhammet Saydam (23) ile katili Kadir Tunç'u (25) barıştırma bahanesiyle buluşturduğu, Saydam ailesinin de bu nedenle Emrah Kaya'ya kin güttüğü öğrenildi. Cezaevinde olması sebebiyle Emrah Kaya'nın yerine ağabeyi Aşkın Kaya'yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam bakın nerede enselendi