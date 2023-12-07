Kin ve cinayet: Aşkın’ı kardeşinin yerine öldürdüler!

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022'de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam'ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

