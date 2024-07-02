Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:03

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

Yüzde 25 kira zam sınırının 1 Temmuz itibarıyla son bulması ardından kira artış oranı temmuz 2024 için araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı ile belirlenen işyeri ve konut kira zammı hesaplama işlemleri başlıyor. Haziran enflasyonu temmuz ayındaki birçok kalem üzerinde etkili oluyor. Kira artışı da o kalemler arasında. Peki; temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, nasıl hesaplanır? İşte, detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

Kira artış oranı temmuz 2024 hesaplama işlemleri başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları kira artışı üzerinde etkili oluyor. Kira zam sınırı uygulamasının sona ermesi ardından hesaplar yeniden gündeme geliyor. Peki; kira artışı ne kadar, yüzde kaç, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UYGULAMASI SONA ERDİ!

Konutlarda kiracı ve ev sahibi arasında uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla son buldu. Buna göre konutlarda da kira zammı iş yerlerinde olduğu gibi TEFE-TÜFE oranları ile belirlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

HAZİRAN AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı belirlenirken kira artışı da ortaya çıkacak. Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış ortaya çıkacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

SON DAKİKA