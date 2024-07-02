KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 || TÜİK TEFE-TÜFE haziran enflasyonu ile temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?

HAZİRAN AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.