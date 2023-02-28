KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve Kahramanmaraş'la birlikte 10 ili daha etkileyen deprem felaketi sonrasında evi barınılamaz hale gelen ve kiraya çıkacak olan depremzedelere kira yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu açıklama sonrasında başvuru yapmayı düşünenler detayları öğrenmek isteyerek depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Depremzede kira yardımı başvuru ekranı detayları ve tüm bilgiler şöyle;