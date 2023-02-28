KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında evleri kullanılamayacak hale gelen ve kiraya çıkacak olan depremzedelere 3 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından kira yardımı başvuru ekranına erişmek isteyenler yoğun olarak depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte depremzede kira yardımı başvuru şartları ve tüm detaylar.