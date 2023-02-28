Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 19:10

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında evleri kullanılamayacak hale gelen ve kiraya çıkacak olan depremzedelere 3 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından kira yardımı başvuru ekranına erişmek isteyenler yoğun olarak depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte depremzede kira yardımı başvuru şartları ve tüm detaylar.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve Kahramanmaraş'la birlikte 10 ili daha etkileyen deprem felaketi sonrasında evi barınılamaz hale gelen ve kiraya çıkacak olan depremzedelere kira yardımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu açıklama sonrasında başvuru yapmayı düşünenler detayları öğrenmek isteyerek depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Depremzede kira yardımı başvuru ekranı detayları ve tüm bilgiler şöyle;

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Deprem felaketinin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılması konusunda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

"Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

"MADDİ KAYIPLARIMIZIN TAMAMINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira vereceklerini aktaran Erdoğan, felaketten etkilenen vatandaşlara 10'ar bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Depremzedelere kira yardımı başvurusu şartları nedir, nereden ve nasıl yapılıyor?

AFETZEDE KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Aşağıda yer alan linkle depremzede kira yardımı başvuru ekranına erişebilirsiniz.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

SON DAKİKA