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Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:11
Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Köklü bir geçmişe sahip olan Kırıkkale, İç Anadolu'nun kadim topraklarına ait bir şehirdir. Arkeolojik çalışmalardan çıkarılan tarihi kalıntılarda, Tunç Çağının, Asurluların, Frigyalıların, Romalıların ve Selçukluların izlerine rastlamak mümkündür. Tarihi birikiminin yanı sıra, el değmemiş bir doğaya sahiptir. İlkbaharda ısınmaya başlayan hava ile birlikte Kırıkkale mesire alanları çok sayıda ziyaretçi çeker. Kırıkkale piknik alanları, denizin eksikliğini hissettirmeyen doğal güzelliğe sahiptir. Kırıkkale piknik yerleri nerelerdir diye soranlar için işte cevabı…