Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

İç Anadolu'nun karasal iklimine sahip Kırıkkale'de, bitki örtüsü bozkırdır ve en sıcak ay Temmuzdur. Şehri görmeye gitmek için en uygun zaman dilimi, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Fakat tüm yaz boyunca kalmayı düşünenlerin, Kırıkkale mesire alanları hakkında bilgi edinmesi faydalı olabilir. Kırıkkale'de görülmeye değer yerlerden bazıları, Tarihi Çeşnigir Köprüsü, Hasandede Peribacaları, Ceritkale Kaya Mezarları, Rahmi Pehlivanlı Müze Evi, Ballı Baba Türbesi ve Camiisi, Koçubaba Camiisi ve Türbesi, Hasandede Camiisi ve Türbesi'dir. Kırıkkale piknik alanları, tarihi yerlerden sonra kesinlikle görülmeyi hak eden bir doğaya sahiptir. İşte Kırıkkale piknik yerleri ile ilgili ayrıntılar…