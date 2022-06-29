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Haberler Yaşam Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:11

Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Köklü bir geçmişe sahip olan Kırıkkale, İç Anadolu'nun kadim topraklarına ait bir şehirdir. Arkeolojik çalışmalardan çıkarılan tarihi kalıntılarda, Tunç Çağının, Asurluların, Frigyalıların, Romalıların ve Selçukluların izlerine rastlamak mümkündür. Tarihi birikiminin yanı sıra, el değmemiş bir doğaya sahiptir. İlkbaharda ısınmaya başlayan hava ile birlikte Kırıkkale mesire alanları çok sayıda ziyaretçi çeker. Kırıkkale piknik alanları, denizin eksikliğini hissettirmeyen doğal güzelliğe sahiptir. Kırıkkale piknik yerleri nerelerdir diye soranlar için işte cevabı…

Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

İç Anadolu'nun karasal iklimine sahip Kırıkkale'de, bitki örtüsü bozkırdır ve en sıcak ay Temmuzdur. Şehri görmeye gitmek için en uygun zaman dilimi, Mayıs ve Haziran aylarıdır. Fakat tüm yaz boyunca kalmayı düşünenlerin, Kırıkkale mesire alanları hakkında bilgi edinmesi faydalı olabilir. Kırıkkale'de görülmeye değer yerlerden bazıları, Tarihi Çeşnigir Köprüsü, Hasandede Peribacaları, Ceritkale Kaya Mezarları, Rahmi Pehlivanlı Müze Evi, Ballı Baba Türbesi ve Camiisi, Koçubaba Camiisi ve Türbesi, Hasandede Camiisi ve Türbesi'dir. Kırıkkale piknik alanları, tarihi yerlerden sonra kesinlikle görülmeyi hak eden bir doğaya sahiptir. İşte Kırıkkale piknik yerleri ile ilgili ayrıntılar…

Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Kırıkkale'de Bulunan Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alan Kırıkkale'deki başlıca mesire ve piknik yerleri şu şekildedir:

1.Celal Bayar Parkı

Üzerinde ördeklerin yüzdüğü gölü, etrafını çevreleyen ağaçları, çardakları, rahatça gezinti yapmayı sağlayan yolları ile huzur dolu bir piknik alanıdır.

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Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Kırıkkale Kent Ormanı

Piknik yapmanın haricinde, road trip ve trekking yapmayı sevenlere yönelik doğal bir mesire yeridir.

3.Yahşihan Park Mesire Alanı

Göl kenarında mangal yapmayı sağlayan çardakları, spor aletleri, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve doğal ortamı ile gidenlerin memnun kalmasını sağlayan bir parktır.

Kırıkkale Piknik Alanları - Kırıkkale’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Kızılırmak Yeşil Vadi

Güzel bir peyzaj planlamasına sahip Kızılırmak Yeşil Vadi, çok fazla sayıda çardağa, bisiklet ve yürüyüş yoluna, futbol sahasına ve göl manzarasına sahiptir.

5. Karaahmetli Tabiat Parkı

Gölün hemen yanına kurulu olan bu tabiat parkı, manzaranın keyfini sürmeyi sağlayan ve yüksek tepelerde yer alan çardakları, bankları ve doğal ortamı ile en sık ziyaret edilen piknik alanları arasındadır.

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