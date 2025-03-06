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Haberler Yaşam Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:21

Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Aynı anda seyir halinde olan bir başka araç da park halindeki otomobile çarptı. Büyük gürültüyle uyanan apartman sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Kimisi kamyon devrildiğini zannederken, kimisi ise deprem olduğunu düşündü.

İHA
Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 23 ADN 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı bir apartmanın bahçe duvarına çarparak devrildi.

Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

Bu sırada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı başka bir otomobil, kazaya karışmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan araç, ardından park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarparak durabildi.

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Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçe duvarına çarparak devrildiği, ardından başka bir aracın da kazadan kaçmaya çalışırken park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

APARTMAN SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Kazanın yaşandığı apartmanda oturan Nalan Cebeci, "Kızım arayıp büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Kendi arabalarına çarpmışlar. Üçüncü araç da damadımın arabası. Kızım hamile, çok korkmuş. Deprem olduğunu sandık, sarsıntı büyüktü" dedi.

Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

Apartman sakini Neslihan Doğan ise, "Çok yüksek bir ses duyduk, bina sarsıldı. Kamyon düştü sandık. Pencereden baktığımızda bir aracın sürücüsünün kaçtığını gördük. Hemen 112'yi aradık" ifadelerini kullandı.