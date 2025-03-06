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Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:21
Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi
Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Aynı anda seyir halinde olan bir başka araç da park halindeki otomobile çarptı. Büyük gürültüyle uyanan apartman sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Kimisi kamyon devrildiğini zannederken, kimisi ise deprem olduğunu düşündü.