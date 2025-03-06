Kırıkkale’de zincirleme kaza! Otomobil apartman bahçe duvarına çarparak devrildi

APARTMAN SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Kazanın yaşandığı apartmanda oturan Nalan Cebeci, "Kızım arayıp büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Kendi arabalarına çarpmışlar. Üçüncü araç da damadımın arabası. Kızım hamile, çok korkmuş. Deprem olduğunu sandık, sarsıntı büyüktü" dedi.