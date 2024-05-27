Kırmızı bülten ile aranıyordu: Suç örgütü lideri İsmail Abdo Adana’da yakalandı!

İŞVEÇ UYUŞTURUCU PAZARINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan Abdo'nun, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı, bu nedenle 2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.