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Kırmızı bülten ile aranıyordu: Suç örgütü lideri İsmail Abdo Adana’da yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:08
Kırmızı bülten ile aranıyordu: Suç örgütü lideri İsmail Abdo Adana’da yakalandı!
Adana polisi, kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu üzerinde çelik yelek ve ruhsatsız tabanca ile yakaladı. "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan ve İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmeye çalışan Abdo, İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışmaya da karışmıştı!