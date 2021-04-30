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Haberler Yaşam Kırmızı Oda yeni bölüm (35. Bölüm) fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:17

(35. Bölüm) fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi (35. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Nihal karakteri zor olsa da Doktor Manolya Hanım'a karşı kabuğunu kırmaya başladı. Ayrıca diziye yeni karakterler dahil oldu. Sadi ise çocukluk travmalarından kalan son yüklerden de kurtulurken, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı son sahnesinde kendisini takip eden biri olduğu görüldü. Sadi'yi takip eden kim? Sorusuna yanıt arayan izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak etti. Kırmızı Oda son bölüm bu akşam TV8'de yayınlanacak.

Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Birbirinden dramatik hayat hikayelerini işleyen (35. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Son bölümlerde tüm karakterlerin hikayeleri yavaş yavaş çözülmeye başladı. Özellikle Sadi karakterinin çocukluk travmaları izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Yeni bölüm fragmanı son sahnesinin ardından Sadi'yi takip eden kim sorusu merak konusu oldu. Kırmızı Oda son bölüm heyecanla bekleniyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçine kapanık olan ve eşinin ilgisini çekmek için çeşitli hastalıklar üreten Nihal nihayet doktor hanıma kendini açmayı başarır. Dışarıdan imrenilen bir hayat yaşayan Nihal aslında eşi tarafından sevilmediğini ve çok mutsuz olduğunu itiraf eder. Eşi Zafer'in kalbinde Maria olduğunu bile bile evliliğini sürdürmeye çabalar. Çocukluğu sokaklarda geçen Sadi ise tek dostu Miço'nun ellerinden nasıl kayıp gittiğini anlatır.

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Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM ÖZETİ

Omzundaki son yükleri de doktor hanımın masasına bırakan Sadi kayıplarının üzüntüsüyle doktor hanımı derinden etkiler. Vahit ise kendi problemlerinin kaynağı olan babasının hastalığı ile ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunur. Ailesine büyük kötülükler yaptığını ve kötü biri olduğunu doktor hanıma ispatlamaya çalışır.

Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 35. BÖLÜM FRAGMANI

fragmanı diziye giren yeni karakter Şehrazat'ın hikayesiyle izleyenleri heyecanlandırdı. Vahit'in itirafları ve kötü bir insan olduğuna ilişkin ikna çabaları bu bölümde başarılı olacak gibi gözüküyor. Sadi'nin Miço ile ilgili dramı ise yeni bölümde daha farklı bir boyuta ulaşacak. Fragmanda Sadi'yi uzaktan izleyen kişinin Miço olduğu düşünülüyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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