Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçine kapanık olan ve eşinin ilgisini çekmek için çeşitli hastalıklar üreten Nihal nihayet doktor hanıma kendini açmayı başarır. Dışarıdan imrenilen bir hayat yaşayan Nihal aslında eşi tarafından sevilmediğini ve çok mutsuz olduğunu itiraf eder. Eşi Zafer'in kalbinde Maria olduğunu bile bile evliliğini sürdürmeye çabalar. Çocukluğu sokaklarda geçen Sadi ise tek dostu Miço'nun ellerinden nasıl kayıp gittiğini anlatır.