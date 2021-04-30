Kırmızı Oda yeni bölüm 35. Bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi’yi takip eden kim? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölüm (35. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Nihal karakteri zor olsa da Doktor Manolya Hanım'a karşı kabuğunu kırmaya başladı. Ayrıca diziye yeni karakterler dahil oldu. Sadi ise çocukluk travmalarından kalan son yüklerden de kurtulurken, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı son sahnesinde kendisini takip eden biri olduğu görüldü. Sadi'yi takip eden kim? Sorusuna yanıt arayan izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak etti. Kırmızı Oda son bölüm bu akşam TV8'de yayınlanacak.