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Haberler Yaşam Kırşehir'de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:54

Kırşehir'de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Güneydoğusunda Nevşehir, güneyinde Aksaray, kuzeybatısında Kırıkkale, kuzeydoğu ve doğusunda Yozgat ve batısında Ankara ile çevrili olan Kırşehir, Anadolu bozkırının ortasında kültür ve sanat merkezi özelliğine sahiptir. Birçok ses sanatçısı, gazeteci ve bilim adamı Kırşehir'de yetişmiştir. Özellikle Neşet Ertaş şehri olarak anılmaktadır. Türkiye'den müzik alanında bu ağa dahil olan ilk ve tek şehir olma özelliğini sahip olduğunu da belirtelim. Kırşehir'i gezmek istiyorsanız Kırşehir'de gezilecek yerler listemize göz atmanızı tavsiye ederiz. Kırşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları hazırladık. İşte o listemiz…

Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur olmak üzere toplam 7 ilçesi bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırşehir, Anadolu'nun eski şehirlerinden bir tanesidir. 241 bin kadar nüfusa sahip olan Kırşehir, komşu illerindeki turistik yerlerden dolayı ziyaretçi almaktadır. İlk Çağ'dan bu zamana dek Anadolu'daki geçiş noktasını oluşturduğu için dönem içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını da söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin yaşam merkezi olması nedeniyle de birçok esere bu şehirde ulaşabilirsiniz. Kırşehir, aşıkların, ozanların ve dönemine damgasını vurmayı başarmış önemli kişilerin yaşadığı kültürel bir şehir olarak da anıldığı için burada o eserlerin izini bulabilirsiniz. Birçok ünlü sanatçının evini ya da müzesini gezebilirsiniz. Özellikle Neşet Ertaş müzesi ilginizi çekebilir. Kırşehir'de gezilecek yerler listemize hemen göz atarak Kırşehir'de gidebileceğiniz yerleri keşfedebilirsiniz. İşte Kırşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kırşehir'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  1. Ahi Evran Cami ve Türbesi
  2. Kırşehir Müzesi
  3. Neşet Ertaş Müzesi
  4. Seyfe Gölü Kuş Cenneti
  5. Mucur Obruk Gölü
  6. Japon Bahçesi
  7. Güzler Piknik Alanı Ve Evcil Hayvan Parkı
  8. Kırşehir Kent Park
  9. Aşık Paşa Tabiat Parkı
  10. Hılla Nilüferli Park ve Kütük Ev
  11. Çoğun Barajı
  12. Obruk Dağı Mağarası
  13. Terme Kap
  14. Kesikköprü
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Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  • CACABEY MEDRESESİ
  • KESİKKÖPRÜ
  • AŞIK PAŞA TÜRBESİ
  • DULKADİRLİ YERALTI ŞEHRİ
  • ÜÇAYAK KİLİSESİ
  • MELİKGAZİ KÜMBETİ
  • YUNUS EMRE TÜRBESİ
  • AFLAK BABA KÜMBETİ
  • KEPEZ YERALTI ŞEHRİ
  • ÇARŞI CAMİİ
Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • AHİ EVRAN ZAVİYESİ
  • AĞALARIN KONAĞI
  • FATMA HATUN KÜMBETİ
  • LALA CAMİİ / LALE CAMİİ
  • ALAADDİN CAMİİ
  • HACIBEY KONAĞI
  • ÇAĞIRKAN KALE HÖYÜK
  • KALENDAR BABA KÜMBETİ
  • KAPUCU CAMİİ
  • MERKEZ KALEHÖYÜK
Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kırşehir Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Seyfe Gölü Kuş Cenneti
  2. Mucur Obruk Gölü
  3. Japon Bahçesi
  4. Kırşehir Kent Park
  5. Aşık Paşa Tabiat Parkı

Ayran çorbası, çullama, hamur köftesi, çömlekte kuru fasulye, Kırşehir köftesi gibi Kırşehir'in yöresel lezzetlerini de tadabilirsiniz.

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