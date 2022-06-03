Kırşehir’de Gezilecek Yerler – Kırşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur olmak üzere toplam 7 ilçesi bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırşehir, Anadolu'nun eski şehirlerinden bir tanesidir. 241 bin kadar nüfusa sahip olan Kırşehir, komşu illerindeki turistik yerlerden dolayı ziyaretçi almaktadır. İlk Çağ'dan bu zamana dek Anadolu'daki geçiş noktasını oluşturduğu için dönem içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını da söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin yaşam merkezi olması nedeniyle de birçok esere bu şehirde ulaşabilirsiniz. Kırşehir, aşıkların, ozanların ve dönemine damgasını vurmayı başarmış önemli kişilerin yaşadığı kültürel bir şehir olarak da anıldığı için burada o eserlerin izini bulabilirsiniz. Birçok ünlü sanatçının evini ya da müzesini gezebilirsiniz. Özellikle Neşet Ertaş müzesi ilginizi çekebilir. Kırşehir'de gezilecek yerler listemize hemen göz atarak Kırşehir'de gidebileceğiniz yerleri keşfedebilirsiniz. İşte Kırşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…