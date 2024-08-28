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Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:10

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

Kırtasiye yardımı başvuruları öğrencilerin ve velilerin odağında. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri başvurusu altında öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen aileler, "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları, ücreti hakkında tüm merak edilenler…

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

Kırtasiye desteği başvuru işlemleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bin 300 liralık kırtasiye desteği yapılıyor. Başvurular e-devlet ekranı üzerinden alınacak. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler? İşte e-Devlet ile Kırtasiye yardımı başvurusu yapma ekranı ve tüm detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı yılda bir defa olmak üzere, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında hak sahiplerine ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.

Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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