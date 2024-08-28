Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:10
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir, şartları neler, kimlere verilir?
Kırtasiye yardımı başvuruları öğrencilerin ve velilerin odağında. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yardım talepleri başvurusu altında öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen aileler, "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, şartları, ücreti hakkında tüm merak edilenler…