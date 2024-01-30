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Haberler Yaşam Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:00

Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanından kar manzaraları geldi. Meteoroloji ise yeni bir uyarı yayınlayarak soğukların devam edeceğine dikkat çekti. İstanbul dahil 4 için sarı kodlu alarm verildi. Yağışların karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde olacağı belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için o saatlere de dikkat çekildi…

Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi esir aldı. Kuzeyden güneye, doğudan batıya yurdun dört bir yanında kar esareti yaşandı. İstanbul'da dünden beri etkisini artıran karla karışık yağmur ve kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

İstanbul, güne sağanak yağışla başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Soğuk havanın devam edeceğini belirten uzmanlar, kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın beklendiği açıklandı.

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Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

"Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten uzmanlar, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz için de fırtına uyarısı yaptı.

Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

"Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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