Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!

İstanbul, güne sağanak yağışla başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Soğuk havanın devam edeceğini belirten uzmanlar, kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın beklendiği açıklandı.