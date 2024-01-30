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Kış bitmedi! Meteoroloji İstanbul dahil 4 il için alarm verdi: Yağmur, kar ve fırtına uyarısı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
09:00
Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanından kar manzaraları geldi. Meteoroloji ise yeni bir uyarı yayınlayarak soğukların devam edeceğine dikkat çekti. İstanbul dahil 4 için sarı kodlu alarm verildi. Yağışların karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde olacağı belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için o saatlere de dikkat çekildi…