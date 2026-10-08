Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

2. Antifriz Seviyesi ve Donma Derecesi

Radyatördeki soğutma sıvısının donması, motor bloğunun çatlamasına ve on binlerce liralık masrafa yol açabilir. Sadece sistemde sıvı olması yeterli değildir; sıvının donma direncinin bulunulan bölgenin kış şartlarına uygun olması gerekir. Saf su eklenmiş soğutma suları kışın en büyük risk kaynağıdır.