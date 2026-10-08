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Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:51
Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte araçların mekanik ve elektrik aksamı kış şartlarının getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalır. Sıfırın altındaki dereceler, yağmur, don ve kar; yaz boyunca fark edilmeyen küçük aksaklıkları aniden büyük arızalara dönüştürebilir.