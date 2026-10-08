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Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:51

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte araçların mekanik ve elektrik aksamı kış şartlarının getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalır. Sıfırın altındaki dereceler, yağmur, don ve kar; yaz boyunca fark edilmeyen küçük aksaklıkları aniden büyük arızalara dönüştürebilir.

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SERAP SALMAN
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Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

İşte, kışın yolda kalma riskini sıfıra indirmek ve güvenli bir sürüş sağlamak için ilk soğuklar bastırmadan gözden geçirilmesi gereken 4 kritik parça:

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

1. Akü Performansı ve Kutup Başları

Kış aylarında yolda kalma vakalarının bir numaralı sorumlusu zayıflamış akülerdir. Düşük hava sıcaklıkları, akünün kimyasal tepkime hızını düşürerek marş basma gücünü yaklaşık %30 ila %50 oranında azaltır.

Yazın sorunsuz çalışan 3-4 yıllık bir akü, ilk don gecesinin sabahında aracın çalışmamasına sebep olabilir.

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Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Yapılması Gerekenler: Bir multimetre veya oto elektrik servisinde akünün soğuk marş basma kapasitesi (CCA) ve voltajı ölçtürülmelidir.

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Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Kutup Başı Temizliği: Oksitlenmiş, beyazlamış kutup başları iletkenliği zayıflatır. Sıcak su ve tel fırça ile temizlenip ince bir kat vazelin veya koruyucu gres sürülmelidir.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

2. Antifriz Seviyesi ve Donma Derecesi

Radyatördeki soğutma sıvısının donması, motor bloğunun çatlamasına ve on binlerce liralık masrafa yol açabilir. Sadece sistemde sıvı olması yeterli değildir; sıvının donma direncinin bulunulan bölgenin kış şartlarına uygun olması gerekir. Saf su eklenmiş soğutma suları kışın en büyük risk kaynağıdır.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Yapılması Gerekenler: Bir refraktometre veya hidrometre ile antifrizin donma noktası kontrol edilmelidir.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

İdeal Oran: Şehir içi şartlar için sıvının en az -25°C ile -35°C aralığına kadar koruma sağladığından emin olunmalıdır. Gerekiyorsa organik veya inorganik doğru antifriz türüyle sıvı tamamen yenilenmelidir.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

3. Silecek Süpürgeleri ve Kışlık Cam Suyu

Görüş mesafesinin düşmesi, kışın kaza riskini doğrudan katlar. Yazın güneş altında kuruyup sertleşen silecek lastikleri, yağmur ve kar altında camda iz bırakır, ses yapar ve buğuyla birleştiğinde yolu görünmez hale getirir.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Yapılması Gerekenler: Tırnakla kontrol edildiğinde pürüzlü veya çatlak olan silecek süpürgeleri hemen yenilenmelidir.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Cam Suyu: Yazlık cam suları ilk don olayında fıskiye motorunu ve hortumları patlatabilir. Sisteme donma noktası en az -20°C olan kışlık antifrizli cam suyu eklenmeli ve sıvının borulardaki eski suyu atması için fıskiyeler birkaç saniye çalıştırılmalıdır.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

4. Lastik Diş Derinliği, Yaşı ve Hava Basıncı

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde standart yaz lastikleri kauçuk yapısını kaybedip sertleşir ve fren mesafesini ciddi şekilde uzatır. Lastiklerin sadece dişli olması yetmez; hamurunun soğukta esnek kalabilmesi ve zemin tutuşunu koruması şarttır.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Yapılması Gerekenler: Yasal sınır 1.6 mm olsa da kış şartlarında güvenli tahliye için minimum diş derinliği 4 mm olmalıdır.

Kış gelmeden arabada kontrol edilmesi gereken 4 parça: Yolda kalmak istemeyen baksın

Basınç Takibi: Düşen her 10 derecelik sıcaklıkta lastik basıncı yaklaşık 1-2 PSI azalır. Kış aylarında lastik basınçları üretici değerine göre 2 haftada bir kontrol edilmeli, kulaktan dolma lastik havasını indirme taktiğinden kaçınılmalıdır.

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