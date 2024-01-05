Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

"TEHDİT ALINCA ÇOCUĞUM İÇİN GİTTİM"

İfadesinin devamında Kıvanç Talu, "Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B'nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye'nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı" dedi.