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Haberler Yaşam Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 17:03

Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerini 150 milyon TL dolandırdıkları iddia edildi. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan ikili "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Fenomen çiftten Kıvanç Talu, ifadesinde yurt dışına kaçış nedenlerini itiraf etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu vurgunun hikayesi...

Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN
Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

150 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, bugün Gürcistan'dan ülkeye giriş yaptıkları sırada kelepçelendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan fenomen çift, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

Fenomen çiftten Kıvanç Talu ifadesinde; reklamcılık, sunuculuk ve oyunculuk yaptığını, reklam ve sosyal medya reklamları üzerinden gelir kazandığını, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini, eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı | Video

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Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

Kıvanç Talu, "Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir" şeklinde konuştu.

Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

"TEHDİT ALINCA ÇOCUĞUM İÇİN GİTTİM"

İfadesinin devamında Kıvanç Talu, "Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B'nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye'nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı" dedi.

Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!

Borç aldıkları kişiler tarafından mesajla tehdit edilmeye devam ettiklerini ve bu nedenle eşiyle çocuğunu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldıklarını anlatan Kıvanç Talu, suçlamaları reddetti.

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