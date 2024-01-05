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Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
17:03
Kıvanç Talu ve Beril Talu neden kaçtıklarını açıkladı! İşte vurgunun hikayesi!
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerini 150 milyon TL dolandırdıkları iddia edildi. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan ikili "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Fenomen çiftten Kıvanç Talu, ifadesinde yurt dışına kaçış nedenlerini itiraf etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu vurgunun hikayesi...