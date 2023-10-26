Haberler Yaşam Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Giriş Tarihi: 26.10.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 14:55

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Var Böyle Tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu, kısa sürede şöhret kazandı. İddiaya göre eşi Beril Talu ile birlikte 'reklam çekimine bütçe toplama' bahanesiyle yakın çevresini tam 100 milyon TL dolandırdı. Savcılık, yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu için düğmeye bastı…