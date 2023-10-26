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Haberler Yaşam Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 26.10.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 14:55

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Var Böyle Tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu, kısa sürede şöhret kazandı. İddiaya göre eşi Beril Talu ile birlikte 'reklam çekimine bütçe toplama' bahanesiyle yakın çevresini tam 100 milyon TL dolandırdı. Savcılık, yurt dışına kaçtıkları iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu için düğmeye bastı…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Kıvanç Talu, Var Böyle Tipler Instagram adıyla kısa süre popülerlik kazandı. Kısa sürede fenomen olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı.

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Öyle ki Talu çiftinin reklam çekmek için yakın çevrelerinden bütçe topladığı ve 100 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: YASAK GELDİ!

Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili düğmeye bastı. Gelen şikayetleri değerlendiren savcılığın soruşturma kapsamında Kıvanç Talu ve Beril Talu'yla ilgili yurt dışına çıkış yasağı talep ettiği ortaya çıktı.

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini haklı bularak ünlü fenomen çift yurt dışına çıkış yasağı verildiği vurgulandı.

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı... Savcılık harekete geçti!

Soruşturma tüm hızıyla devam ederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetlerin gelmeye devam ettiği açıklandı.

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