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Haberler Yaşam Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:49

Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

Tüzel şirketlere ait çekleri çalarak, üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren (A.C.) isimli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi. (6) ayrı ilde (19) ayrı suçtan aranan (A.C.)'nin; yakalanmamak için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı, karttaki fotoğrafa benzemek için yüz estetiği yaptırdığı ve başkası adına kiralanan evlerde ikamet ettiği ortaya çıktı. Yakalan (A.C.) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Mustafa KAYA
Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde; piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi elde edildi.

Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

Yapılan araştırma ve takip neticesinde; çeklerin, 6 ayrı ilde 19 ayrı şuçtan arama kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kadın dolandırıcının akılalmaz oyunu! Kardeşine benzemek için kilo verip, estetik olmuş

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Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE RAHATÇA GEZMİŞ
Dolandırıcı A.C. isimli şahıs hakkında detaylı araştırma yapan Jandarma ekipleri; şahsın, arama noktaları ya da yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini ibraz ettiği için yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiğini, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiğini ve yüz estetiği yaptırdığını tespit etti.

Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

YAKALANMAMAK İÇİN ESTETİK AMELİYAT OLMUŞ
Yakalanmamak için estetik masasına yatan (A.C.)'nin, kendi adına kayıtlı hiçbir ev ya da aracının bulunmadığı, sürekli adres değiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Kız kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!

En son Beyoğlu ilçesinde bir evde ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine, şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi.

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