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Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:23

KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Ağustos ayının mevsim normallerine göre kurak ve nemsiz geçmesinden dolayı ülkemizde ormanlık alanlarda devasa yangınlar meydana geliyor. Sert ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan bu yangınların kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlar ve yangın söndürme ekipleri canla başla müdahale etmeye devam ediyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde çıkan orman yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü?

KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale için gönderildiği yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekipler ve vatandaşlar yangının daha büyümesini önlemek ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediyor. Peki, Kızılcahamam yangınındaki son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı? İşte, yangınla ilişkin detaylar haberde…

KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

KIZILCAHAMAM ORMAN YANGINI SON DURUM!

Orman Genel Müdürlüğü, Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu.

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KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

KIZILCAHAMAM YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütüldü. Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek veriyor.Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale etti.

KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

İKİ KÖYE TAHLİYE KARARI!

Bolu Valisi Erkan Kılıç yangın ile ilgili son durumu şu ifadelerle kamuoyuna duyurdu:

"2 köyde 123 vatandaşımız tahliye edildi. Can kaybımız yok. Demirler köyü yaylasında sıkıntı var, orada OGM yol açmaya çalışıyor. Yol açtıktan sonra yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilecek. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok."

KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?
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