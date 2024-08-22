KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale için gönderildiği yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekipler ve vatandaşlar yangının daha büyümesini önlemek ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediyor. Peki, Kızılcahamam yangınındaki son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı? İşte, yangınla ilişkin detaylar haberde…