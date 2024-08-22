Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:23
KIZILCAHAMAM YANGINI SON DURUM! Kızılcahamam’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın söndürüldü mü?
Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Ağustos ayının mevsim normallerine göre kurak ve nemsiz geçmesinden dolayı ülkemizde ormanlık alanlarda devasa yangınlar meydana geliyor. Sert ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan bu yangınların kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlar ve yangın söndürme ekipleri canla başla müdahale etmeye devam ediyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde çıkan orman yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü?