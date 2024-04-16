Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! "Ben boşanmak istiyorum!" Umut Nursema'yı aldatıyor, Pembe'nin başı dertte

NURSEMA VE UMUT AŞKINDA YOLUN SONU!

Nursema Umut'tan kesin olarak boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmaya gittiğinde ise evlerinde Umut'u başka bir kadınla yakalıyor.

Dizinin sıkı takipçileri arasında dolaşan iddialara göre Umut'un tek gecelik bir ilişki yaşadığı ve aynı gece bardan tanıştığı bir kızla birlikte olduğu söylenenler arasında.

Nursema'nın ise Rüzgar ile yeni bir aşka yelken açması bekleniyor.