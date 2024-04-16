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Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! "Ben boşanmak istiyorum!" Umut Nursema'yı aldatıyor, Pembe'nin başı dertte
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:25
Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! "Ben boşanmak istiyorum!" Umut Nursema'yı aldatıyor, Pembe'nin başı dertte
Show Tv'nin her Cuma akşamı ekranlara gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin çok beklenen 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi bayram arasından sonra izleyicilerin ağzını açıkta bırakacak bir bölümle geri dönüyor. Yayınlanan fragman dizinin sevenleri arasında çok konuşuldu. Nursema Umut'u evlerinde başka bir kadınla yakalıyor, Görkem eve sarhoş geliyor, Doğa Giray aşkı başlıyor! İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı….