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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! "Ben boşanmak istiyorum!" Umut Nursema'yı aldatıyor, Pembe'nin başı dertte
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:25

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! "Ben boşanmak istiyorum!" Umut Nursema'yı aldatıyor, Pembe'nin başı dertte

Show Tv'nin her Cuma akşamı ekranlara gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin çok beklenen 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi bayram arasından sonra izleyicilerin ağzını açıkta bırakacak bir bölümle geri dönüyor. Yayınlanan fragman dizinin sevenleri arasında çok konuşuldu. Nursema Umut'u evlerinde başka bir kadınla yakalıyor, Görkem eve sarhoş geliyor, Doğa Giray aşkı başlıyor! İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı….

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! Ben boşanmak istiyorum! Umut Nursema’yı aldatıyor, Pembe’nin başı dertte

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların paylaştığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken ağızları açıkta bırakan bir fragman yayınlandı. Aşklarıyla milyonları ekrana kilitleyen Nursema ve Umut için yolu sonuyken Abdullah ve Alev için ikinci bir şans mı? İşte Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragman

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! Ben boşanmak istiyorum! Umut Nursema’yı aldatıyor, Pembe’nin başı dertte

KIZILCIK ŞERBETİ 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Kızılcık Şerbeti bayram önce 58. bölümüyle ekranlara gelmişti. Son sahnesiyle kafalarda soru işareti bırakan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-59-bolum-fragmani/118271

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Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! Ben boşanmak istiyorum! Umut Nursema’yı aldatıyor, Pembe’nin başı dertte

NURSEMA VE UMUT AŞKINDA YOLUN SONU!

Nursema Umut'tan kesin olarak boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmaya gittiğinde ise evlerinde Umut'u başka bir kadınla yakalıyor.

Dizinin sıkı takipçileri arasında dolaşan iddialara göre Umut'un tek gecelik bir ilişki yaşadığı ve aynı gece bardan tanıştığı bir kızla birlikte olduğu söylenenler arasında.

Nursema'nın ise Rüzgar ile yeni bir aşka yelken açması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! Ben boşanmak istiyorum! Umut Nursema’yı aldatıyor, Pembe’nin başı dertte

PEMBE'NİN BAŞI GÖRKEMLE BELADA!

Önce kapalı olduğunu söyleyerek evlenen Görkem'in açık çıkması aileye büyük bir şok yaşatırken şimdi de gece gezmelerine gidip eve sarhoş gelmesi Ünallar 'da büyük bir kriz yaşatacaktır.

Kızılcık Şerbeti 59. bölüm fragmanı şok etti! Ben boşanmak istiyorum! Umut Nursema’yı aldatıyor, Pembe’nin başı dertte

DOĞA VE GİRAY AŞKI BAŞLIYOR!

Nilay'ın ailesini bulma macerasında Giray Şifacıgil ile tanışan Doğa'nın hayatında yeni gelişmeler olacaktır. Fragmanda da görüldüğü üzere Giray Nilay'ı görme ve tanıma bahanesiyle Doğa'yla daha çok vakit geçirmek istemektedir. İlerleyen bölümlerde Doğa'yı mutlu günler beklerken Fatih'i büyük bir kaos beklemektedir.

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