Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle "Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

Nursema ve Umut için yolun sonuna gelinmişken Rüzgar ve Nursema cephesinde yakınlaşmalar başlıyor. Kızı Çimen'e Gökhan tarafından kandırıldığını gösteren Kıvılcım kızını o evden kurtarıyor. Peki, Fatih ve Doğa cephesinde neler olacak, Alev ve Abdullah'ın birlikte olduğu açığa mı çıkıyor? İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı