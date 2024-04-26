Haberler
Yaşam
Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle "Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
18:15
Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle "Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”
Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 60.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümde Doğa ve Giray'ın arasındaki yakınlık artarken Nursema ve Umut'un yolları tamamen ayrılıyor. Doğa'yı kıskanan Fatih ve Görkem arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle