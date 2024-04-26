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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle "Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:15

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle "Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 60.bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümde Doğa ve Giray'ın arasındaki yakınlık artarken Nursema ve Umut'un yolları tamamen ayrılıyor. Doğa'yı kıskanan Fatih ve Görkem arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

Nursema ve Umut için yolun sonuna gelinmişken Rüzgar ve Nursema cephesinde yakınlaşmalar başlıyor. Kızı Çimen'e Gökhan tarafından kandırıldığını gösteren Kıvılcım kızını o evden kurtarıyor. Peki, Fatih ve Doğa cephesinde neler olacak, Alev ve Abdullah'ın birlikte olduğu açığa mı çıkıyor? İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kızılcık Şerbeti dizisi 26 Nisan Cuma günü 60. bölümüyle ekranlarda. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti Show Tv ile yeni bölüm canlı izle Her şey eskisi gibi olsun istiyorum!”

Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır. Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.

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