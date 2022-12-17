Kızılcık Şerbeti 8. bölüm izle tek parça! Doğa ve Fatih arasında ipler kopuyor mu? Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD kesintisiz

KIZILCIK ŞERBETİ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa'nın kendisine haber vermeden okula tekrar başlaması Fatih'i delirtmiş, onun bu hallerine şahit olan Kıvılcım'ı ise çok gerilmiştir.

Doğa'nın sağ duyulu davranışlarıyla olay diğer aile bireylerine yansımasa da Fatih ve Kıvılcım arasında hiç olmadığı kadar soğuk rüzgarlara sebep olacaktır.

Doğa ve Fatih'in kavgası ise başka konulara sıçrayacak, farklı konular üzerinden gerilim devam edecektir. Evdeki gerilimden beslenen Nilay ise bu durumu lehine çevirme çabaları içindedir.