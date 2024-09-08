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Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:51

Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

Sow TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüyor. 13 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşacak dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği gören dizinin takipçileri "Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ayrıldı mı, neden gitti?

Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Sabırsızlıkla beklenen fragmanda Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ı göremeyen dizinin takipçileri "Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, neden diziden çıktı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere sezon finalinde doğum sancılarıyla zor bir süreç yaşayan Alev, Abdullah'a ulaşamayınca yurt dışına çıkma kararı almıştı. Ancak yeni sezonda Alev'in bir kız çocuğu dünyaya getirdiği görüldü. Kıvılcım'ın "Alev'i kaybettik" sözleri ise sevilen oyuncu Müjde Uzman'ın diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman diziye veda mı etti, neden ayrıldı? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon için geri sayım sürüyor. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ile 13 Eylül Cuma günü ekranlarda yerini alacak.

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Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV DİZİDEN AYRILIYOR MU, VEDA MI ETTİ?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah'ı aramış ancak ulaşamamıştı. Bu duruma sinirlenen Alev, hemen bir uçak bileti ayarlayarak yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Alev'in son durumu merak edilirken diziden gelen yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görülüyor. Dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın diziden sessiz sedasız ayrılması ise izleyiciyi şaşkına çevirdi.

Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

'KENDİ GİTTİ, KIZINI BIRAKTI BİZE…'

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini dünyaya getirdiği, Alev ve Abdullah'ın bir kız bebeklerinin olduğu ancak Alev'in senaryo gereği hayatını kaybettiği görüldü. Acı haberi alan Kıvılcım'ın büyük bir şok yaşadığı görülen tanıtımda Kıvılcım, Sönmez anne, Doğa Alev'in acısıyla yıkılırken Abdullah'ın da acı haberle sarsıldığı görülürken Abdullah'ın Sönmez annenin evine giderek kızını almak istediğini söylediği de tanıtımda yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

SEZON FİNALİ SONRASI DUYGUSAL VEDA MESAJI GELMİŞTİ!

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, sezon finali sonrası yayınladığı videolu paylaşımla veda ettiğini duyurmuştu.

İşte Müjde Uzman'ın duygusal paylaşımı:

"Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır.
..ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde :) Video için de @irmaphernaliass e teşekkürler, resmen ağladım"

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