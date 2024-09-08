Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
11:51
Sow TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüyor. 13 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşacak dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği gören dizinin takipçileri "Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ayrıldı mı, neden gitti?