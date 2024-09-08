Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılıyor mu, veda mı etti? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman ayrılıyor mu, neden gitti?

SEZON FİNALİ SONRASI DUYGUSAL VEDA MESAJI GELMİŞTİ!

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, sezon finali sonrası yayınladığı videolu paylaşımla veda ettiğini duyurmuştu.

İşte Müjde Uzman'ın duygusal paylaşımı:

"Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır.

..ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde :) Video için de @irmaphernaliass e teşekkürler, resmen ağladım"